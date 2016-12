Forex, dollaro verso seconda settimana di perdite dopo dati Usa

LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Il dollaro si prepara ad archiviare la seconda settimana di perdite, dopo aver toccato il minimo di oltre un mese sullo yen, dopo che una serie di deludenti dati Usa ha privato gli investitori della prospettiva di un aumento dei tassi a breve. Il mancato rafforzamento del biglietto verde è stato uno dei principali trend sui mercati valutari, in controtendenza rispetto alle previsioni per un apprezzamento. Per un rafforzamento del dollaro saranno necessari dati più robusti sullo stato di salute dell'economia Usa. "Sono dell'idea che il dollaro presto o tardi si rafforzerà sulla scia dei rendimenti Usa e nno credo di essere il solo a vederla così semplicemente non accadrà questa settimana", spiega un dealer di una banca londinese. Attorno alle 10,35 il biglietto verde scivola dello 0,3% a 101,41 yen dopo essere sceso a 101,315 yen, il minimo dal 21 maggio. L'indice sull'andamento del dollaro rispetto a un paniere di valute perde lo 0,06% a 80,169, non lontano dal minimo di un mese a 80,075 raggiunto in precedenza nella seduta. Sull'euro , il biglietto verde è pressoché invariato a 1,3618. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3618/20 1,3611 DOLLARO/YEN 101,43/45 101,73 EURO/YEN 138,13/15 138,44 EURO/STERLINA 0,7994/97 0,7988 ORO SPOT 1.314,76/5,53 1.317,60/18,30 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia