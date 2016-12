Forex, euro poco mosso su dollaro, in rialzo su sterlina

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - L'euro beneficia della debolezza della sterlina dopo le dichiarazioni di ieri del governatore della Banca d'Inghilterra che hanno raffreddato le attese per un incremento dei tassi di interesse a fine anno. La moneta unica, poco mossa sul dollaro, sale anche rispetto ad altre valute come il dollaro australiano e neozelandese sulla scia dei timori geopolitici in Medio Oriente. La divisa europea non ha reagito invece in maniera significativa al dato Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi rivelatosi superiore alle attese, ai massimi livelli degli ultimi sette anni e mezzo. Spinto dall'ottimismo per le prospettive dell'economia del paese, l'indice prospettico sul sentiment dei consumatori elaborato da Gfk è salito a quota 8,9 all'inizio di luglio, dopo la revisione di giugno a 8,6, mentre le previsioni Reuters stimavano 8,5. Infine il dollaro è in lieve calo sullo yen con alcuni investitori prudenti in attesa della lettura finale del Pil Usa del primo trimestre, che verrà resa nota nel pomeriggio. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3608/11 1,3605 DOLLARO/YEN 101,91/93 101,97 EURO/YEN 138,67/70 138,70 EURO/STERLINA 0,8021/25 0,8011 ORO SPOT 1.314,40/4,83 1.317,60/19,00 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia