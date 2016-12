Forex, dollaro sostenuto da dati inflazione in attesa Fed

NEW YORK, 18 giugno (Reuters) - Il dollaro è poco mosso rispetto alle principali controparti e resta supportato dall'accelerazione, maggiore delle attese, dell'inflazione Usa a maggio, che ha spinto alcuni investitori a ritenere possibile un anticipo dei tempi per un rialzo dei tassi da parte di Federal Reserve, di cui in serata si conoscerà l'esito del comitato di politica monetaria. Nelle previsioni degli economisti interpellati da Reuters in un sondaggio, l'istituto centrale americano non dovrebbe toccare i tassi, fermi poco sopra lo zero da fine del 2008, prima della seconda metà dell'anno prossimo. Ma, anche alla luce dei numeri dell'inflazione di ieri, in conferenza stampa i toni del presidente Janet Yellen potrebbero rivelarsi meno morbidi che in passato. Intorno alle 14,30 il biglietto verde scivola dello 0,1% nei confronti dell'euro, che passa di mano a 1,3565 dollari. Il dollaro è pressocché invariato nei confronti dello yen, in area 102,20. "La ripresa si sta manifestando con chiarezza negli Stati Uniti e ci aspettiamo che la Fed diventi più restrittiva nel terzo trimestre. Quindi stiamo suggerendo di acquistare il biglietto verde a scapito di valute a basso rendimento come lo yen", dice Yujiro Goto, analista di Nomura. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3565/67 1,3545 DOLLARO/YEN 102,15/17 102,14 EURO/YEN 138,56/58 138,38 EURO/STERLINA 0,8002/05 0,7986 ORO SPOT 1.273,40/4,10 1.271,19/1,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia