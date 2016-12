Forex, euro ancorato a recenti minimi, attesa dati inflazione

LONDRA, 3 giugno (Reuters) - L'euro si muove attorno ai recenti minimi in attesa delle cifre chiave sull'inflazione della zona euro che potrebbero ulteriormente stimolare le attese di uno stimolo monetario da parte della Bce. Eurostat pubblica le cifre preliminari relative all'andamento dei prezzi al consumo di maggio. L'inflazione, nelle attese degli economisti interpellati da Reuters, dovrebbe mostrare per maggio un incremento tendenziale stabile da aprile a 0,7%. Non mancano però i rischi al ribasso, dopo che le letture di singoli Paesi della zona euro, da ultima quella tedesca, sono risultate inferiori alle attese. "Le cose potrebbero andare diversamente se l'inflazione raggiungesse soltanto lo 0,4% dice Antje Praefcke, analista a Commerzbank. Fra due giorni si terrà il consueto meeting mensile di politica monetaria della Bce che, secondo quanto lasciato intendere nelle ultime settimane, dovrebbe varare nuove misure espansive per contrastare la bassa inflazione. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3601/03 1,3594 DOLLARO/YEN 102,38/40 102,36 EURO/YEN 139,25/31 139,17 EURO/STERLINA 0,8112/15 0,8115 ORO SPOT 1.246,80/7,00 1.244,00/4,70 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129655, Reuters messaging: irene.chiappisi.reuters.com@reuters.net)) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia