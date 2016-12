Forex, dlr sotto pressione, resta vicino a minimi 2 settimane su euro

LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Dollaro ancora sotto pressione questa mattina, ormai avviato a chiudere la settimana di deprezzamento più marcato da oltre due mesi rispetto alle principali altre valute mondiali. Sul biglietto verde pesa l'outlook di politica monetaria particolarmente accomodante fornito dalla Fed nel recente meeting, anche se i buoni dati economici di ieri hanno confermato il trend di rafforzamento dell'economia Usa nel secondo trimestre. "Il dollaro non se l'è passata bene dopo che la Fed ha deluso qualche operatore che si aspettava dalla Yellen uno spostamento verso toni meno accomodanti", afferma lo strategist di Nordea, Niels Christensen. Il 'dollar index', che mette a confronto il biglietto verde con un paniere delle principali valute internazionali, scambia a metà mattinata in area 80,33, poco sopra il minimo da un mese di 80,147. L'euro dollaro tratta a sua volta in prossimità del minimo intraday di 1,3604, comunque non lontano dal picco da due settimane di 1,3644 visto nei giorni scorsi proprio in concomitanza con il meeting della Fed. "L'euro appare ben supportato. Certo, la Bce ha allentato la politica monetaria, ma questo non cambia il fatto che la zona euro sta registrando un avanzo, sia di partite correnti sia commerciale. Il resto dipende da come si muovono i dati economici e da come evolve la situazione negli Usa", spiega l'analista di Mizuho Securities Sho Aoyama. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3609/10 1,3608 DOLLARO/YEN 101,97/99 101,91 EURO/YEN 138,77/83 138,72 EURO/STERLINA 0,7977/79 0,7984 ORO SPOT 1.308,36/9,13 1.319,70/20,50 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia