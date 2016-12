Forex, euro sopra 1,36 dlr dopo Pil Usa ma frenato da speculazioni Bce

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - L'euro risale oltre quota 1,36 dollari, dopo la marcata revisione al ribasso del Pil statunitense del primo trimestre, ma resta poco distante da tre mesi, appesantito dalle crescenti speculazioni di nuove mosse espansive della Bce nel meeting della prossima settimana. L'economia Usa si è contratta dell'1% annuo nel primo trimestre del 2014, il primo dato negativo in tre anni, a causa di un rallentamento del tasso di accumulo delle scorte e di un deficit commerciale più ampio. La prima lettura aveva rilevato un Pil in crescita dello 0,1%, mentre le attese degli economisti erano per una revisione al ribasso meno ampia, -0,5% . Gli indicatori congiunturali fin qui disponibili segnalano comunque che la prima economia mondiale è impostata a mettere a segno un rimbalzo nei mesi primaverili. L'euro, che in mattinata si era mosso in calo sotto quota 1,36 dollari, è salito fino a 1,3625 dollari dopo i dati, per poi ripeigare a quota 1,3606, con un rialzo dello 0,1%. La vauta unica resta dunque in prossimità del minimo a tre mesi sul biglietto verde segnato negli scambi mattutini a 1,3587. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3606/05 1,3589 DOLLARO/YEN 101,70/71 101,83 EURO/YEN 138,34/42 138,39 EURO/STERLINA 0,8138/40 0,8132 ORO SPOT 1.253,40/4,20 1.258,14/8,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia