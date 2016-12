Forex, euro/dollaro cala a minimo 3 mesi dopo Ifo

LONDRA, 23 maggio (Reuters) - L'euro scivola al minimo di tre mesi nei confronti del dollaro dopo che l'indagine sul clima economico in Germania è risultata più debole delle attese, avvalorando le attese di un allentamento da parte della Banca centrale europea a giugno. L'indice Ifo è calato a 110,4 a maggio da 111,2 in aprile, finendo ai minimi dell'anno e deludendo le aspettative che proiettavano il dato a 110,9. L'indagine segnala che il ritmo di espansione della Germania potrebbe essere più lento di quello registrato nei primi tre mesi dell'anno. Dopo il dato la moneta unica è scesa sotto il supporto di 1,3637 dollari per toccare un minimo a 1,3627. La divisa viaggiava a 1,3645 prima del dato. L'euro è in calo di 0,2% contro yen a 138,65 yen. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3631/34 1,3654 DOLLARO/YEN 101,69/72 101,72 EURO/YEN 138,64/76 138,89 EURO/STERLINA 0,8088/90 0,80992 ORO SPOT 1.294,00/4,25 1.243,00/4,20 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia