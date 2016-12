Forex, euro debole su dollaro, dati lasciano spazio ad azione Bce

NEW YORK, 22 maggio (Reuters) - L'euro è in calo sul dollaro nelle prime battute sulla piazza Usa, appesantito dalle crescenti aspettative di nuove misure espansive da parte della Banca centrale europea, per stimolare la crescita del blocco. L'indice Pmi composito, barometro dell'attività del settore privato nella zona euro, ha mostrato a maggio un'espansione stabile rispetto al mese precedente, in linea con le attese, risultando compatibile, secondo alcuni economisti, con una crescita del Pil pari allo 0,3-0,4% nel secondo trimestre. "Vero, indica un po' di crescita, ma non è davvero abbastastanza", dice Peter Kinsella, strategist valutario a Commerzbank. "Ci sono in campo fattori deflattivi e e ci aspettiamo che la banche centrale europea tagli i tassi il prossimo mese, anche in territorio negativo". Intorno alle 1415 l'euro cede lo 0,2% a 1,3659 dollari biglietto verde, contro 1,3886 dollari della chiusura di ieri, quando era sceso fino a quota 1,3634 dollari, minimo da tre mesi. ORE 15,17 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3651/54 1,3686 DOLLARO/YEN 101,63/64 101,35 EURO/YEN 138,75/80 138,73 EURO/STERLINA 0,8095/97 0,8096 ORO SPOT 1.299,99/0,58 1.291,40/2,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia