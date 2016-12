Forex, yen ancora forte su parole Kuroda, brilla sterlina

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Yen ancora forte sul dollaro e sull'euro sulla scia delle dichiarazioni del governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuroda, che non ha offerto spunti per un'ulteriore espansione della politica monetaria nel breve termine. I volumi più consistenti si notano sulla sterlina, che sale al massimo di cinque anni e mezzo nei confronti di un paniere di valute, dopo l'incremento nelle vendite al dettaglio del mese scorso e sui segnali che danno alcuni policymaker della Banca di Inghilterra a favore di un aumento dei tassi. A determinare il deprezzamento del dollaro il calo dei rendimenti dei Treasuries, alimentato dalle dichiarazioni del presidente della Fed di New York, William Dudley, secondo cui l'istituto centrale americano sarà probabilmente graduale nell'alzare i tassi di interesse. Gli occhi restano puntati sulle minute dell'incontro del mese scorso della Fed, che verranno pubblicate più tardi. Le aspettative vedono la Fed che non dovrebbe alzare i tassi almeno fino alle metà dell'anno; ma gli investitori sono ansiosi di sapere se gli esponenti dell'istituto centrale hanno affrontato le molte questioni legate alla normalizzazione della politica monetaria. La Banca del Giappone, che ha lasciato invariata la propria politica monetaria, ha migliorato la previsione della spesa per investimenti (capex), rassicurata dalla crescente evidenza che l'economia nipponica sia in grado di sopportare il recente incremento dell'Iva. Invariata la previsione sull'export. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3658/60 1,3702 DOLLARO/YEN 100,30/31 101,31 EURO/YEN 138,35/38 138,78 EURO/STERLINA 0,8086/91 0,8137 ORO SPOT 1.289,70/80 1.293,80/4,70 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia