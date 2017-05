Forex, euro si stabilizza su dlr, risale su sterlina dopo report Boe

NEW YORK, 14 maggio (Reuters) - L'euro è stabile nei confronti del dollaro e rimbalza dai minimi da sedici mesi nei confronti della sterlina, dopo che la banca centrale britannica, nel suo report trimestrale dedicato all'inflazione, ha ridotto le aspettative di una stretta della politica monetaria nel breve termine. A supporto della valuta unica, su cui comunque continuano a incombere le attese di una mossa espansiva da parte della Banca centrale europea già il mese prossimo, vanno inseriti gli acquisti effettuati da parte delle banche centrali asiatiche, che sono intervenute sul mercato per contenere la forza delle proprie valute. Secondo quanto hanno riferito a Reuters cinque fonti a conoscenza del progetto, Francoforte sta preparando un pacchetto di possibili interventi compreso il taglio di tutti i suoi tassi di interesse e misure specifiche per sostenere il credito alle piccole e medie imprese. La valuta unica, dopo aver toccato un minimo da cinque settimane sul biglietto verde ieri, scivolando fino a 1,3688 dollari, intorno alle 15,20 da 1,3702 della chiusura. L'euro avanza dello 0,5% sulla sterlina a quota 0,8178 sterline, in allontanamento dal minimo da 81,26. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3706/09 1,3702 DOLLARO/YEN 101,91/92 102,25 EURO/YEN 139,64/71 140,10 EURO/STERLINA 0,8176/78 0,8141 ORO SPOT 1.293,86/3,96 1.292,74/93,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia