Forex, dollaro amplia calo su euro e yen in apertura Usa

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - Si accentua la correzione del biglietto verde, che arriva ad arretrare di circa mezzo punto percentuale sia nei confronti dell'euro sia nei confronti dello yen. L'euro ha toccato il massimo di sette settimane sul dollaro in mattinata poco prima della diffusione di incoraggianti dati macro sull'economia del vecchio continente. L'indice Pmi composito finale di aprile della zona euro, infatti, si è attestato a 54,0 punti, in linea con la lettura preliminare e sopra i 53,1 punti di marzo: si tratta del decimo mese consecutivo sopra la soglia dei 50 punti, che separa le rilevazioni di crescita da quelle di contrazione dell'attività. Attorno alle 15, l'euro/dollaro scambia attorno a 1,3940, dopo aver toccato il massimo di seduta a 1,3051. Il biglietto verde viaggia su 101,59 sullo yen, poco mosso rispetto al minimo di seduta a 101,55. Sulla scia dei dati europei, il dollaro ha toccato il minimo di oltre sei mesi nei confronti di un paniere delle principali valute. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3938/40 1,3874 DOLLARO/YEN 101,61/101,63 102,13 EURO/YEN 142,63/66 141,66 EURO/STERLINA 0,8205/08 0,8224 ORO SPOT 1.307,39/08,30 1.309,50/10,20