Forex, dollaro in lieve recupero guarda a occupati Usa

LONDRA, 2 maggio (Reuters) - Biglietto verde in lieve risalita dai recenti minimi sulla piazza londinese, mentre gli investitori aggiustano le posizioni in attesa della statistica chiave sugli occupati mensili Usa di aprile. La mediana delle aspettative raccolte da Reuters scommette siano stati creati il mese scorso degli imprenditori statunitensi 210.000 nuovi posti di lavoro, risultato che andrebbe almeno in parte a compensare i poco entusiasmanti numeri sulla crescita pubblicati a inizio settimana. Scarso impatto sul mercato valutario hanno nel frattempo i dati finali sul Pmi manifatturiero europeo, passato a 53,4 dal 53,3 della stima flash. Il volume degli scambi rimane comunque modesto, considerando che molti operatori europei potrebbero aver optato per un ponte dopo la festività di ieri. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3864/66 1,3869 DOLLARO/YEN 102,44/46 102,32 EURO/YEN 142,00/04 141,90 EURO/STERLINA 0,8209/14 0,8208 ORO SPOT 1.284,40/5,10 1.283,49/4,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia