Forex, euro stabile su dlr, Ucraina e dati Cina invitano a cautela

LONDRA, 5 maggio (Reuters) - Euro in tenuta sul dollaro sopra i minimi di venerdì scorso, toccati dopo la pubblicazione del buon dato di aprile sul mercato del lavoro Usa. L'euro/dollaro scambia a metà mattinata praticamente invariato, circa mezza figura sopra il minimo intraday di 1,3812 di venerdì scorso. Venerdì scorso, dopo un iniziale movimento di apprezzamento il dollaro ha successivamente rallentato sulla base della convinzione che, anche di fronte agli ultimi dati occupazionali, non ci dovrebbe essere alcun cambiamento dell'attuale linea di condotta della Fed. "I salari negli Usa non crescono in maniera sufficientemente forte da innescare timori di inflazione. Ne risulta che un'eventuale stretta della Fed è ancora in qualche modo lontana e questo non aiuta i rendimenti dei Treasuries" spiega lo strategist di Nordea Niels Christensen. Ad appesantire il biglietto verde, col cambio dollaro/yen sceso in seduta al minimo da due settimane di 101,87, c'è anche la cautela dettata dal debole dato manifatturiero cinese di questa mattina e il persistere in Ucraina di una situazione di alta tensione. D'altra parte, sul fronte euro, il mercato guarda al meeting Bce di giovedì: tuttavia, al di là dei toni che verranno assunti dal presidente Mario Draghi in conferenza stampa, non sono previste sostanziali novità di politica monetaria specie alla luce del rimbalzo mostrato dall'inflazione della zona euro in aprile. ORE 11,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3874/76 1,3870 DOLLARO/YEN 101,91/93 102,18 EURO/YEN 141,39/41 141,77 EURO/STERLINA 0,8220/22 0,8221 ORO SPOT 1.313,40/4,40 1.299,83/300,82