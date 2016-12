Forex, possibile intervento Bce tiene euro sottotono, ma attesa Cpi

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - L'euro si mantiene in prossimità del minimo delle due settimane contro il dollaro e ha toccato il minimo dei due mesi contro la sterlina, appesantito dalle aspettative sulla Bce, che tenterà di fermare qualunque ulteriore rafforzamento della moneta unica. Il presidente della Bce Mario Draghi ha di recente chiarito che la forza dell'euro è un possibile fattore che porterebbe la banca centrale ad allentare la propria politica monetaria. Un intervento di Draghi è atteso giovedì ad Amsterdam in occasione dei 200 anni della banca centrale olandese. "È probabile che l'euro/dollaro si muova questa settimana con un orientamento più debole dato l'imminente arrivo dell'Ifo tedesco e del discorso di Draghi" dice Yujiro Goto, analista a Nomura. "Ogni rischio al ribasso sarà comunque limitato, con gli investitori che aspettano il dato sull'inflazione la prossima settimana". L'euro ha toccato il minimo di 0,8196 sterline e 1,3786 dollari. Il 30 aprile si attende la stima flash sull'inflazione della zona euro in aprile. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3819/31 1,3791 DOLLARO/YEN 102,52/53 102,61 EURO/YEN 141,65/70 141,48 EURO/STERLINA 0,8207/15 0,8212 ORO SPOT 1.289,80/9,90 1.289,54/90,76 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129655, Reuters messaging: irene.chiappisi.reuters.com@reuters.net)) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia