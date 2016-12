Forex, dollaro sulle posizioni, sussidi disoccupazione inferiori attese

NEW YORK, 17 aprile (Reuters) - Consolida il biglietto verde negli scambi della mattinata newyorkese, scarsamente influenzato dalla lettura inferiore alle attese delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Primo dato sull'agenda macro Usa di oggi, cui seguirà l'indice a cura della Federal Reserve di Chicago su aprile, quello sui sussidi ha evidenziato un incremento di sole 304.000 unità contro il +315.000 del consensus. La statistica settimanale sul mercato del lavoro non modifica nemmeno le prospettive per l'avvio di Wall Street, con i derivati sugli indici che rimagono poco mossi dopo aver azzerato le perdite. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3845/47 1,3814 DOLLARO/YEN 102,18/21 102,22 EURO/YEN 141,47/49 141,22 EURO/STERLINA 0,8239/40 0,8224 ORO SPOT 1.301,30/1,40 1.304,81/6,70 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia