Forex, dollaro debole su yen, verso peggior calo settimanale da 1 mese

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - Il dollaro ha azzerato i marginali guadagni messi a segno nel corso della seduta nei confronti dello yen che, nelle prime fasi delle contrattazioni americane, è impostato per chiudere la settimana con il rialzo più consistente da oltre un mese nei confronti del biglietto verde. Intorno alle 14,30 il dollaro scivola dello 0,1% a 101,41 yen, dopo essere salito fino a 101,86. Da venerdì scorso il dollaro ha lasciato sul terreno il 2,5% sulla divisa nipponica. A deprimere la valuta statunitense, l'interpretazione in chiave accomodante delle minute dell'ultimo meeting di politica monetaria della Federal Reserve, da cui è emersa l'intenzione della banca centrale di non alzare i tassi d'interesse, appena sopra lo zero dal 2008, prima che l'economia abbia guadagnato uno slancio sufficiente da far ripartire il mercato del lavoro. Poco variato l'euro/dollaro, che vede la valuta unica non distante dal massimo dalla metà di marzo, nonostante le recenti dichiarazioni del presidente Bce Mario Draghi. La valuta unica passa di mano a 1,3867 dollari, in calo dello 0,15%, dopo un picco intraday a 1,3905 dollari. Il numero uno dell'Eurotower la settimana scorsa ha infatti sottolineato come la Bce monitori le oscillazioni della valuta unica, valutandone le implicazioni sulle prospettive di inflazione nel medio termine e alludendo, dunque, a possibili interventi espansivi per contenere le quotazioni dell'euro. "Il fatto che l'euro sia salito senza incontrare troppe resistenze evidenzia come al momento sia la debolezza del dollaro a guidare l'attuale trend", commenta Masashi Murata, strategist valutario di Brown Brothers Harriman. "In circostanze normali, il mercato non ignorerebbe i segnali della Bce sull'eccesiva forza della valuta unica". A sottolineare la presenza di buoni flussi sull'euro, gli analisti citando il successo del collocamento del bond quinquennale greco, che ieri ha segnato il ritorno di Atene sul mercato dei capitali dopo quattro anni di assenza. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3865/66 1,3887 DOLLARO/YEN 101,52/56 101,50 EURO/YEN 140,77/78 141,00 EURO/STERLINA 0,8290/92 0,8272 ORO SPOT 1.319,20/0,41 1.318,42/9,42