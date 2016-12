Forex, euro sale a massimi seduta su dlr dopo Pmi europei

LONDRA, 23 aprile (Reuters) - Euro in apprezzamento sul dollaro, ai massimi di giornata dopo la pubblicazione dei preliminari di aprile dei Pmi della zona euro. L'indice Pmi composito della zona euro è salito ai massimi dal maggio 2011 e indicazioni positive sono giunte anche dal settore privato tedesco mentre quello francese ha segnato una decelerazione, pur evitando una discesa dei relativi indici Pmi sotto quota 50. La conferma di un quadro di sostanziale crescita nella regione scoraggia la speculazione su un'imminente mossa di tipo espansivo da parte della Bce, forse già nel prossimo meeting di maggio. Dopo l'uscita dei dati l'euro/dollaro si è portato al picco di seduta di 1,3844, anche se va sottolineato che i margini di oscillazione del cambio restano contenuti negli ultimi giorni. "C'è stato un po' di su e giù stamattina ma siamo ampiamente entro i range recenti" afferma un trader da Londra. "Il mercato non vuole spingere l'euro oltre 1,40 sul dollaro" Indicazioni utili per gli investitori potrebbero arrivare dall'intervento del presidente della Bce Mario Draghi previsto per domani ad Amsterdam. Draghi è stato di recente chiaro nell'affermare che un eccessivo apprezzamento dell'euro rientra tra i motivi che potrebbero innescare un'azione da parte di Francoforte. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3840/430 1,3803 DOLLARO/YEN 102,48/53 102,60 EURO/YEN 141,87/93 141,61 EURO/STERLINA 0,8228/30 0,8202 ORO SPOT 1.283,60/4,40 1.283,00/4,00 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia