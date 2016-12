Forex, dollaro recupera terreno ma ancora debole, yen sostenuto

LONDRA, 9 aprile (Reuters) - Il dollaro ha in parte recuperato il terreno ceduto nel corso della precedente seduta, ma si muove ancora attorno al minimo delle tre settimane contro un paniere di valute. Svanite le speranze di stimoli addizionali da parte della Banca del Giappone, lo yen si è invece rafforzato sui cross. Il governatore di banca del Giappone Haruhiko Kuroda ha detto ieri che non c'è bisogno di stimoli aggiuntivi per spingere il Giappone fuori della deflazione. Indicazioni che hanno sollecitato il rialzo della valuta nipponica. Le parole di Kuroda hanno colto il mercato corto di yen e lungo di dollari, questo ha favorito l'abbattimento dell'indice del dollaro al minimo di 79,709 toccato ieri. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3797/99 1,3794 DOLLARO/YEN 101,98/2,00 101,79 EURO/YEN 140,70/78 140,42 EURO/STERLINA 0,8239/42 0,8233 ORO SPOT 1.311,30/1,40 1.308,22/9,22 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia