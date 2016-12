Forex, dlr in deprezzamento, pesa tono accomodante minute Fed

LONDRA, 10 aprile (Reuters) - Dollaro debole sul mercato valutario, che sconta i toni accomodanti delle minute dell'ultimo meeting Fed, pubblicate ieri sera. I verbali dell'ultima riunione hanno contribuito a indebolire la recente speculazione su un possibile rialzo anticipato dei tassi Usa, già nei primi mesi del 2015. A metà mattinata il biglietto verde tratta in deprezzamento sulla valuta unica col cambio euro/dollaro in vista del massimo intraday di 1,3870, circa due figure sopra il minimo da un mese di 1,3672 toccato solo venerdì scorso. L'euro/dollaro si è apprezzato di circa l'1% dall'inizio della settimana. Il biglietto verde cede terreno anche nei confronti dello yen, non lontano dal minimo da tre settimane di 101,55 toccato ieri. Stamane il numero uno delle Bundesbank Jens Weidmann ha ripetuto che la Bce può considerare anche l'utilizzo di strumenti non convenzionali in caso di prolungata bassa inflazione, ma ha anche sottolineato che la banca centrale deve agire comunque nei limiti del proprio mandato anche qualora dovesse adottare un eventuale piano di quantitative easing. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3856/59 1,3855 DOLLARO/YEN 101,73/74 101,97 EURO/YEN 140,94/97 141,31 EURO/STERLINA 0,8260/62 0,8246 ORO SPOT 1.320,51/1,28 1.311,40/2,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia