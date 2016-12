Forex, euro stabile oltre 1,39 dollari in attesa Zew tedesco

LONDRA, 18 marzo (Reuters) - Fermo sulle posizioni della chiusura precedente poco oltre 1,39 il cross dell'euro contro dollaro in attesa della diffusione dell'indagine Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi a marzo. Al di là del dato tedesco la mattinata prevede sul primario le offerte sulla parte brevissima di Grecia e Spagna e il buyback portoghese. Gli investitori guardano naturalmente anche alle evoluzioni geopolitiche della crisi ucraina, la cui fase più acuta sembra però rientrata anche alla luce dell'impatto economico e finanziario limitato che dovrebbero esercitare le sanzioni Ue e Usa a Mosca. In discesa la valuta cinese contro dollaro dopo gli ultimi dati da Pechino sul nuovo raffreddamento del mercato immobiliare a febbraio. Il timore di rallentamento della seconda economia mondiale mantiene intanto inalterata la relativa attrattiva degli investimenti in yen. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3910/12 1,3920 DOLLARO/YEN 101,40/44 101,76 EURO/YEN 141,03/06 141,66 EURO/STERLINA 0,8373/76 0,8366 ORO SPOT 1.362,06/2,83 1.366,34/67,56 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia