Forex, euro a massimi seduta su dollaro con Wall Street, produzione Usa

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - Si porta ai massimi di seduta il cross dell'euro contro dollaro nei primi scambi sulla piazza Usa, sostenuto dall'intonazione positiva di fronte al progressivo rientro della fase più acuta sul fronte ucraino. Sicuramente positiva per i corsi delle borse, dunque per la valuta unica europea, la lettura ampiamente migliore delle attese del dato sulla produzione industriale Usa di febbraio. Mentre Barack Obama si prepara a una nuova dichiarazione sulle tensioni tra Mosca e Occidente, le più gravi dalla fine della guerra fredda, Usa e Unione europea hanno annunciato le attese sanzioni contro rispettivamente 11 e 21 privati tra russi e ucraini coinvolti nella crisi, culminata ieri con il previsto plebiscito della Crimea nel referendum per la secessione dall'Ucraina. Dopo le pesanti vendite della scorsa settimana, in un clima contraddistinto da generalizzata avversione al rischio, borsa e asset a rendimento relativamente più elevato come l'euro ritrovano relativo gradimento tra gli investitori. ORE 15,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3937/40 1,3914 DOLLARO/YEN 101,66/67 101,34 EURO/YEN 141,67/70 141,00 EURO/STERLINA 0,8364/66 0,8354 ORO SPOT 1.380,60/0,80 1.381,74/82,74