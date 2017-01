Forex, yen arretra sui cross, Putin esclude uso forza in Ucraina

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - Tornano a recuperare terreno dollaro ed euro nei confronti dello yen, la cui attrattiva di investimento rifugio sfuma in misura del progressivo rientro della fase più acuta della crisi ucraina. Dopo l'annuncio del richiamo delle truppe impegnate in esercitazioni militari nei pressi del confine ucraino, Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca si riserva il diritto di ricorrere a tutte le opzioni per proteggere la comunità russofona in Crimea ma ritiene il ricorso alla forza l'ultima ratio. Si terrà domani - ha appena annunciato da Roma il ministro degli Esteri Federica Mogherini - un consiglio Nato-Russia sull'evoluzione della crisi ucraina. "Per come siamo partiti, la seduta di oggi poteva essere sul mercato dei cambi un vero disastro... al contrario, almeno per quanto riguarda l'euro/dollaro, la situazione è estremamente tranquilla", commenta l'operatore di una delle principali banche europee. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3764/68 1,3734 DOLLARO/YEN 101,88/90 101,43 EURO/YEN 140,25/28 139,30 EURO/STERLINA 0,8246/47 0,8240 ORO SPOT 1.332,55/3,35 1.350,29/1,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia