Forex, dlr in lieve salita su euro, attesa per meeting Bce e Yellen

NEW YORK, 26 febbraio (Reuters) - Dollaro in lieve apprezzamento su un euro che appare al momento incapace di slanci, in attesa della pubblicazione, venerdì, dei dati preliminari di febbraio sull'inflazione della zona euro, stimata in ulteriore calo allo 0,7%, e poi del meeting Bce della prossima settimana. Il cambio euro/dollaro è scivolato nel primo pomeriggio al minimo intraday di 1,3712, comunque all'interno dello stretto range di oscillazione dell'ultima settimana, compreso tra 1,3685 e il massimo da inizio 2014 di 1,3774. Il biglietto verde sembra non risentire in maniera eccessiva della serie recente di dati economici non positivi giunti dagli Stati Uniti (ultimo quello di ieri sulla fiducia dei consumatori, inferiore alle attese): dati in parte distorti dalle cattive condizioni atmosferiche dell'inverno statunitense e che comunque non dovrebbero avere un impatto sulla prosecuzione regolare del piano di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed. A tale proposito molta attenzione verrà prestata alla nuova audizione pubblica del presidente della banca centrale Usa Janet Yellen, la prossima settimana. "Credo ci sia già stata una sorta di riassestamento delle posizioni di rischio con l'approssimarsi della fine del mese, non credo ci sia molta intenzione di rivederle ancora" afferma lo strategist di Bmo Capital Markets Stephen Gallo. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3715/19 1,3745 DOLLARO/YEN 102,37/38 102,22 EURO/YEN 140,41/46 140,50 EURO/STERLINA 0,8228/30 0,8235 ORO SPOT 1.332,20/2,90 1.340,14/1,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia