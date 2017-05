Forex, euro/dlr stabile, mercato attende dati e valuta mosse Bce

NEW YORK, 25 febbraio (Reuters) - Si conferma sostanzialmente stabile il cambio euro/dollaro nel corso della seduta odierna, con poche oscillazioni attorno a quota 1,3750. Archiviata, con la caduta del presidente ucraino Yanukovich, una certa dose di avversione al rischio che nei giorni scorsi aveva favorito il biglietto verde, il mercato valutario appare ora in una situazione di stallo, dovuta alla necessità degli investitori di mettere a fuoco le prossime mosse delle banche centrali. I dati americani delle ultime settimane hanno fornito indicazioni non brillantissime sulla ripresa del paese, anche se probabilmente non tali da far ipotizzare una modifica del percorso di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, che finora è avanzato al ritmo di 10 miliardi di dollari in meno di acquisti ad ogni meeting. Dall'altra parte c'è una Bce che potrebbe presto varare nuove misure espansive, anche se forse non nel meeting della prossima settimana. A tale proposito, ieri il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha ripetuto che la Bce è pronta a valutare un taglio in negativo del tasso sui depositi marginali delle banche. Particolarmente importanti saranno i numeri preliminari di venerdì prossimo sull'inflazione di febbraio della zona euro, che le stime danno in ulteriore riduzione ad uno 0,7%: appare improbabile che gli operatori possano puntare su un rafforzamento sensibile della valuta unica prima di tale dato. "Continuiamo a vedere un euro in rafforzamento (...) anche se potrebbe esserci un po' di discesa se la Bce procederà a nuove mosse, ma se si guarda alla correlazione tra cambi e tassi di interesse negli ultimi 18 mesi non è stata poi così stretta", spiega lo strategist di Rbs Paul Robson. L'euro/dollaro scambia nel primo pomeriggio poco sotto il massimo intraday di 1,3763, non lontano dall'1,3773 della settimana scorsa, il livello più altro dall'inizio del 2014. ORE 13,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3752/55 1,3734 DOLLARO/YEN 102,28/31 102,47 EURO/YEN 140,67/72 140,79 EURO/STERLINA 0,8235/37 0,8241 ORO SPOT 1.334,05/4,35 1.336,60/7,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia