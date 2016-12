Forex, euro a massimi seduta su dollaro dopo cifre Ifo

LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - L'euro, già in direzione positiva, sale ai massimi di seduta contro il dollaro dopo la pubblicazione di cifre Ifo superiori alle attese. La moneta unica si è portata a quota 1,3769 dollari da una chiusura a 1,3737. L'euro aveva già acquisito slancio sul placarsi dei disordini in Ucraina. Dopo una settimana di rivolte per le strade di Kiev, sabato il Parlamento ha deciso la rimozione del presidente Viktor Yanukovich, rimettendo in libertà la sua avversaria storica Yulia Tymoshenko. Yanukovich è adesso ricercato con l'accusa di uccisioni di massa, come riferito oggi dalle autorità. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3761/63 1,3737 DOLLARO/YEN 102,37/40 102,52 EURO/YEN 140,89/94 140,84 EURO/STERLINA 0,8258/61 0,8266 ORO SPOT 1.329,80/30,20 1.323,01/3,78 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia