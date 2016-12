Forex, dollaro consolida su rialzo rendimenti Usa, forte su yuan

NEW YORK, 21 febbraio (Reuters) - Consolida la risalita il biglietto verde, il cui indice sulle sei principali controparti ponderate per il commercio si risolleva dal minimo di sette settimane e si appresta a chiudere in rialzo la prima delle ultime tre settimane. Il biglietto verde trae forza dalla risalita dei rendimenti dei Treasuries, con il decennale che arriva a pagare 2,765% in attesa della pubblicazione dei dati Usa sulla vendita di case esistenti a gennaio. L'apprezzamento del dollaro arriva a schiacciare lo yuan cinese al minimo degli ultimi quattro mesi negli scambi offshore. Positiva per i corsi della valuta Usa la statistica pubblicata ieri relativa alle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, che segnala un possibile recupero del mercato del lavoro dopo la deludente lettura del dato mensile di gennaio. ORE 15,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3719/20 1,3718 DOLLARO/YEN 102,71/73 102,26 EURO/YEN 140,92/95 140,27 EURO/STERLINA 0,8229/30 0,8236 ORO SPOT 1.322,81/3,58 1.322,51/3,28 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia