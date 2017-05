Forex, euro continua a soffrire dopo dati Pmi, yen consolida

NEW YORK, 20 febbraio (Reuters) - Seconda seduta successiva di correzione nei confronti del dollaro per l'euro, che si allontana ulteriormente dal record delle ultime sette settimane toccato brevemente ieri a causa della deludente indagine Pmi sullo stato di salute del settore europeo privato a febbraio. Riguadagna viceversa terreno la valuta giapponese, tradizionale meta degli acquisti rifugio nelle fasi di maggiore avversione al rischio. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3719/20 1,3732 DOLLARO/YEN 102,21/25 102,31 EURO/YEN 140,25/28 140,48 EURO/STERLINA 0,8218/25 0,8232 ORO SPOT 1.315,50/5,70 1.312,25/2,05 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia