Forex, dollaro arretra su euro dopo dati Usa Pmi, flussi investimento

NEW YORK, 18 febbraio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa il biglietto verde perde slancio nei confronti dell'euro, accusando il colpo della lettura decisamente inferiore alle attese degli ultimi numeri macro su Pmi e flussi netti di investimento. A cura della Federal Reserve di New York, l'indagine congiunturale Empire sul settore manifatturiero locale mostra a febbraio una marcata battuta d'arresto portandosi a 4,48 da 12,51 del mese scorso, a fronte di un consensus pari a 9,0 . I dati del dipartimento al Tesoro sui flussi netti di investimento in asset Usa da parte degli investitori esteri nel mese di dicembre mostrano un'uscita pari a 119,6 miliardi di dollari rispetto ai 13 miliardi di novembre. Il cross dell'euro/dollaro si muove in area 1,3750, in recupero di circa un terzo di punto percentuale rispetto alla chiusura precedente. Si mantiene invece in rialzo di circa 0,5% il cambio contro yen, a riflesso di una valuta giapponese fortemente indebolita dal balzo del Nikkei. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3746/48 1,3706 DOLLARO/YEN 102,42/46 101,92 EURO/YEN 140,78/79 139,68 EURO/STERLINA 0,8227/29 0,8202 ORO SPOT 1.319,40/0,05 1.328,49/9,71