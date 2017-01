Forex, deboli dati Usa pesano su dlr, euro a massimi 3 settimane

NEW YORK, 17 febbraio (Reuters) - L'euro si conferma ben intonato sul dollaro anche se sotto i massimi di giornata, in un clima di cautela nei confronti del biglietto verde alimentato dai deboli dati manifatturieri Usa pubblicati venerdì scorso. La seduta vede peraltro un volume di scambi limitato sul mercato valutario a causa della chiusura odierna per festività delle piazze finanziarie statunitensi. Ogni dato inferiore alle attese sull'economia Usa contribuisce a ravvivare regolarmente la speculazione circa un possibile rallentamento del percorso di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, che finora ha ridotto il proprio programma di acquisto asset di 10 miliardi di dollari ad ogni meeting. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in area 1,37, dopo essere salito nella prima parte della seduta fino a quota 1,3723, ai massimi da tre settimane. Il dollaro recupera qualche posizione nei confronti dello yen. Dopo aver toccato nella notte un minimo dallo scorso 6 febbraio a 101,40, il cambio è risalito in vista di quota 102 a seguito del dato di questa mattina sul Pil giapponese del quarto trimestre, in crescita ma meno delle attese. "C'è un tema generale di debolezza del dollaro" spiega lo strategist di Commerzbank Peter Kinsella. "I dati (Usa) sono stati molto disomogenei nelle ultime sei-otto settimane e le aspettative di un rialzo dei tassi negli Usa si sono ridimensionate". ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3701/03 1,3690 DOLLARO/YEN 101,90/91 101,77 EURO/YEN 139,58/61 139,39 EURO/STERLINA 0,8190/94 0,8175 ORO SPOT 1.326,74/7,96 1.318,50/9,37 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia