Forex, euro stabile su dlr, attesa per dati, si guarda a meeting Bce

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Movimenti generalmente limitati sul mercato valutario, che attende nuove indicazioni economiche dagli Stati Uniti dopo i dati complessivamente non esaltanti delle ultime settimane. Se l'evoluzione della crisi ucraina e la caduta del presidente Yanukovich hanno in parte raffreddato le tensioni internazionali, limitando il ricorso al biglietto verde come valuta sicura, l'euro tuttavia non appare in grado di puntare con forza verso l'alto, mentre incombono il meeting Bce della prossima settimana e la speculazione su eventuali nuove iniziative espansive di Francoforte. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia appena sopra i valori di chiusura di ieri, in area 1,3750, poco dopo essere salito al picco intraday di 1,3763, non lontano dal massimo da inizio anno di 1,3773 toccato la settimana scorsa. Ieri, dopo una buona indicazione giunta in mattinata dalla fiducia delle imprese tedesche, salita oltre le attese in febbraio, l'euro è stato frenato dalle parole del governatore di Bankitalia: Ignazio Visco ha ripetuto che la Bce è pronta a valutare un taglio in negativo del tasso sui depositi marginali delle banche. A metà mattinata viaggiano sostanzialmente sui valori di ieri anche i cambi di euro e dollaro nei confronti dello yen. La seduta prosegue con il focus sulle aste italiane di Ctz e Btpei, cui si aggiungono i collocamenti a breve spagnoli, mentre nel pomeriggio, dagli Usa, sono in calendario i dati sui prezzi immobiliari di dicembre e sulla fiducia dei consumatori di febbraio. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3750/52 1,3734 DOLLARO/YEN 102,33/36 102,47 EURO/YEN 140,72/77 140,79 EURO/STERLINA 0,8243/45 0,8241 ORO SPOT 1.337,05/7,30 1.336,60/7,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia