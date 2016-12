Forex, dollaro recupera dopo due sedute calo, Nowotny sostiene euro

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Riprende leggermente tono il biglietto verde nelle battute della tarda mattinata londinese dopo due sessioni consecutive di ritracciamento. Il cambio dell'euro/dollaro tocca intanto brevemente il massimo delle ultime due settimane dopo i commenti del banchiere centrale austriaco e consigliere Bce Ewald Nowotny, secondo cui potrebbero sorprendere al rialzo i dati di quest'anno sulla crescita economica della zona euro. Il recupero della valuta unica rispetto a quella Usa è comunque di portata modesta, dal momento che il messaggio di Nowotny non pare in armonia con i commenti di Mario Draghi soltanto la settimana scorsa, che mettono invece in evidenza i timori dell'Eurotower relativi proprio alle prospettive di crescita. "Aumentano i segnali di distonia all'interno dello stesso consiglio governativo: dopo le parole di Draghi della scorsa settimana quelle odierne di Nowotny vanno interpretate con attenzione e non bastano certo a innescare acquisti di euro" commenta Valentin Marinov, resaponsabile per il mercato valutario G10 di Citibank a Londra. "Restano margini di apprezzamento ma nel medio termine sulla valuta unica i rischi sono al ribasso" aggiunge. Il cambio del dollaro/yen si muove intanto in rialzo di circa mezzo punto percentuale dopo due sessioni di flessisone seguite a un'apertura d'anno fortemente rialzista. La maggioranza degli operatori vede per il dollaro la prospettiva di apprezzamento alla luce delle aspettative assai divergenti di politica monetaria tra Stati Uniti da una parte e zona euro e Giappone dall'altra. ORE 11,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3664/67 1,3671 DOLLARO/YEN 103,57/59 102,98 EURO/YEN 141,50/56 140,81 EURO/STERLINA 0,8331/39 0,8343 ORO SPOT 1.249,10/9,80 1.253,06/3,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia