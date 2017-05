Forex, dollaro arretra sui cross dopo occupati mensili Usa sotto attese

NEW YORK, 10 gennaio (Reuters) - Si accentua il ritracciamento del biglietto verde dopo la diffusione dei numeri macro decisamente inferiori alle attese sul mercato del lavoro Usa a dicembre. A cura del dipartimento al Lavoro, la statistica del mese scorso mostra la creazione di 74.000 nuovi occupati, minor incremento da gennaio 2011, contro un consensus pari a 196.000. Revisione decisamente al rialzo invece per il dato di novembre, che evidenzia un incremento di 241.000 rispetto alla lettura preliminare di 203.000. Calcolato in base a parametri disomogenei, il tasso di disoccupazione di dicembre risulta pari a 6,7% - minimo da ottobre 2008 - contro il 7% di novembre che la mediana delle attese raccolte da Reuters ipotizzava replicata il mese scorso. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3649/54 1,3606 DOLLARO/YEN 104,55/58 104,82 EURO/YEN 142,72/75 142,60 EURO/STERLINA 0,8278/80 0,8254 ORO SPOT 1.241,20/1,40 1.227,54/8,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia