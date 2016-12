Forex, dollaro sulla difensiva in attesa occupati mensili Usa

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Biglietto verde non lontano dai livelli della chiusura precedente negli scambi della mattinata londinese, colpito dalle prime prese di beneficio che fanno ritracciare l'indice sulle principali controparti ponderate per il commercio dal massimo delle ultime sette settimane toccato ieri. Il mercato dei cambi guarda intanto con grande attenzione al dato sugli occupati mensili Usa di dicembre, in arrivo nel primo pomeriggio, che in base al consensus elaborato da Reuters dovrebbe segnare un incremento di 96.000 unità. Un risulato superiore alla mediana delle attese potrebbe innescare un nuovo gradino al rialzo per la valuta Usa, dal momento che farebbe scommettere su un'accelerazione del 'tapering' già in occasione del consiglio mensile Fed di fine gennaio. Recupera intanto lievemente posizioni la valuta unica europea, penalizzata dal tono particolarmente espansivo utilizzato ieri da Mario Draghi dopo la prevista conferma dei tassi di riferimento della zona euro. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3602/05 1,3606 DOLLARO/YEN 104,94/97 104,82 EURO/YEN 142,75/82 142,60 EURO/STERLINA 0,8267/69 0,8254 ORO SPOT 1.232,70/2,95 1.227,54/8,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia