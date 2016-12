Forex, dollaro vicino a max 7 settimane, euro in rialzo in attesa Bce

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - Dollaro in marginale calo nei confronti delle principali controparti, ma comunque vicino al massimo da sette settimane, sostenuto dalla pubblicazione dei dati Adp sugli occupati del settore privato di dicembre, risultati migliori delle attese. Numeri che suggeriscono un ulteriore consolidamento dell'economia americana, compatibile con la riduzione del programma di stimolo della Federal Reserve, all'interno della quale, tuttavia, è emerso ieri dai verbali del meeting di dicembre, è preponderante un atteggiamento di cautela e di gradualità. Intorno alle 9,40 l'indice del dollaro che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti delle principali controparti valutarie scende a 80,936 da 80,035 della chiusura, non distante dal picco dalla fine di novembre - a 81,166 - segnato ieri. In attesa dell'esito del consiglio mensile della Banca centrale europea, che nelle attese dovrebbe confermare i tassi all'attuale minimo storico, l'euro muove in rialzo. La valuta unica scambia a 142,71 yen da 142,34 della chiusura e avanza a 1,3608 dollari da 1,3574. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3608/11 1,3574 DOLLARO/YEN 104,87/89 104,83 EURO/YEN 142,71/72 142,34 EURO/STERLINA 0,8269/74 0,8252 ORO SPOT 1.225,70/6,71 1.225,71/6,48 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia