Forex, dlr a massimi da un mese su euro dopo dato Adp occupazione Usa

NEW YORK, 8 gennaio (Reuters) - Dollaro in apprezzamento, ai massimi di seduta sull'euro dopo la pubblicazione del dato Adp sull'occupazione Usa, migliore delle attese. Secondo il rapporto Adp, in dicembre il settore privato Usa ha creato 238.000 nuovi posti di lavoro a fronte di previsioni per 200.000. È un dato che autorizza l'ottimismo in vista dei numeri ufficiali sul mercato del lavoro statunitense, in agenda per venerdì, e che potrebbe alimentare la speculazione su un'accelerazione del percorso di riduzione degli acquisti di asset da parte della Fed. Il cambio euro/dollaro, già in discesa sotto quota 1,36 nel corso della mattinata, tocca il minimo intraday di 1,3568 appena dopo la diffusione del dato Adp, attestandosi sui livelli più bassi da un mese a questa parte. Poco più di una settimana fa, a fine dicembre, il cambio era salito al massimo da due anni di 1,3894. Il biglietto verde guadagna posizioni anche nei confronti dell yen a seguito del dato americano, riavvicinandosi a quota 105, anche se il cambio si ferma sotto il massimo di seduta di 105,12 visto in mattinata. Stasera intanto arriveranno le minute dell'ultimo meeting della Fed, mentre domani la palla torna in campo europeo, con il meeting Bce. I dati più recenti sembrano confermare il miglioramento, pur lento, delle condizioni di crescita della zona euro. In tale quadro, dicono gli economisti, la Bce dovrebbe essere in grado di confermare la propria linea accomodante (l'inflazione di dicembre rimane ancora sotto l'1%) senza tuttavia subire, almeno nel breve, pressioni per nuove misure espansive, potenzialmente depressive per le quotazioni dell'euro. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3589/89 1,3615 DOLLARO/YEN 104,92/93 104,60 EURO/YEN 142,54/56 142,42 EURO/STERLINA 0,8273/75 0,8301 ORO SPOT 1.223,00/3,10 1.231,49/2,71