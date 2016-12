Forex, euro tiene su dlr dopo rialzo ieri, attesa per Bce e dati Usa

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Euro in tenuta sul dollaro dopo il movimento di apprezzamento visto nella seduta di ieri a seguito dei buoni Pmi giunti dalla zona euro e delle indicazioni invece deludenti fornite nel pomeriggio dal comparto servizi americano. L'euro/dollaro - salito nel corso dell'ultima seduta dal minimo da un mese di 1,3572 fino al picco di 1,3652 - tratta stamane in linea con i valori di chiusura di ieri, sopra quota 1,36. In vista del meeting Bce di dopodomani l'euro trae sostegno dalla convinzione degli investitori che almeno nel breve Francoforte non interverrà con nuove misure di tipo espansivo. Una posizione supportata dai dati economici più recenti, anche se un'importante indicazione a tale riguardo arriverà questa mattina dai numeri preliminari di dicembre sull'inflazione della zona euro. Il cambio euro/dollaro resta comunque abbondantemente sotto il massimo da due anni toccato a fine dicembre, ad un passo da 1,39. Sul fronte Usa, gli operatori spiegano che i dati di ieri sul settore servizi hanno fornito l'occasione per la chiusura di qualche posizione lunga sul biglietto verde, come già osservato sul finire del 2013, ma non appaiono tali da rianimare il dibattito sul 'taperig' della Fed, ovvero sul piano di riduzione degli acquisti di asset della banca centrale. "Ci aspettiamo di vedere un buon interesse per acquisti sul dollaro sui ribassi man mano che ci si avvicina alla pubblicazione dei dati occupazionali, e come raccomandazione rimaniamo corti sull'euro/dollaro" si legge in una nota di Bnp Paribas. Venerdì saranno pubblicati i dati di dicembre sul mercato del lavoro Usa. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3630/31 1,3627 DOLLARO/YEN 104,31/32 104,21 EURO/YEN 142,21/23 141,98 EURO/STERLINA 0,8318/20 0,8305 ORO SPOT 1.238,47/8,70 1.237,60/8,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia