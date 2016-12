Forex, dollaro in rialzo in attesa dati, euro fiacco malgrado Pmi

LONDRA, 2 gennaio (Reuters) - L'euro mostra un lieve calo contro il dollaro rispetto ai livelli della chiusura precedente, malgrado i buoni indici Pmi pubblicati in mattinata. Gli indici sulla manifattura tedesca, spagnola e italiana hanno registrato livelli superiori alle previsioni , ma il mercato è concentrato sopratutto sui dati Usa che dovrebbero supportare o meno la decisione della Fed di ritirare gradualmente le sue misure di acquisto asset nel corso del 2014. "La settimana scorsa il mercato è stato determinato prevalentemente da posizioni di riassestamento" ha detto Ulrich Leuchtmann, a capo della ricerca valutaria di Commerzbank a Francoforte. "Oggi è il primo giorno in cui i fondamentali hanno peso di nuovo. Questo è il perché della pressione sull'euro/dollaro". "La sensibilità a sorprese da parte dei dati della zona euro è molto inferiore alla sensibilità a sorprese nei dati Usa", ha detto ancora Leuctmann. L'istituto centrale Usa ha comunicato il 18 dicembre la decisione di ridurre il ritmo del suo acquisto di asset di 10 miliardi di dollari al mese, a 75 miliardi di dollari mensili, tagliando a 40 miliardi di dollari dai precedenti 45 miliardi gli acquisti mensili di titoli del Tesoro e a 35 miliardi da 40 gli Mbs. Dagli Usa sono oggi in pubblicazione le nuove richieste sussidi disoccupazione settimanali, la lettura finale dell'indice Pmi manifattura di dicembre, il dato sulle spese alle costruzioni novembre, l'Ism manifatturiero di dicembre. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3737/40 1,3752 DOLLARO/YEN 105,35/38 105,15 EURO/YEN 144,72/76 144,45 EURO/STERLINA 0,8296/8300 0,8292 ORO SPOT 1.221,30/1,50 1.205,29/6,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia