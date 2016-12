Forex, dollaro scivola tra scambi sottili, supporto da tapering Fed

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Dollaro in discesa nei confronti di euro e yen sulla piazza americana in una seduta che, a ridosso delle festività natalizie, si caratterizza per i volumi estremamente sottili. Dopo l'annuncio di una parziale riduzione del programma di stimolo monetario - il cosiddeto tapering - da parte della Federal Reserve mercoledì scorso, preceduto da due settimane di intensa volatilità, le oscillazioni dei rapporti di cambio restano comunque estremamente contenute. I dati macroeconomici relativi all'economia Usa - tra cui inflazione e spesa dei consumatori a novembre - non hanno offerto spunti particolari agli investitori che, in generale, al netto di marginali riposizionamenti, sembrano ritenere compatibile l'attuale stato dell'economia con una progressiva riduzione delle misure ultraespansive della Fed, contenendo il calo del biglietto verde. Intorno alle 15 il dollaro scivola a 103,90 yen da 104,07 della chiusura e perde lievemente terreno anche nei confronti dell'euro, che sale a 1,3700 da 1,3671 ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3699/00 1,3671 DOLLARO/YEN 103,94/95 104,07 EURO/YEN 142,37/41 142,27 EURO/STERLINA 0,8382/85 0,8364 ORO SPOT 1.201,64/3,86 1.202,64/03,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia