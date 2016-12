Forex, dollaro torna sopra 104 yen ma resta sotto massimi 5 anni

NEW YORK, 19 dicembre (Reuters) - Il dollaro si riporta sopra quota 104 yen dopo essere sceso fino a un minimo di seduta di 103,81, faticando comunque a mantenere il rialzo registrato sulla comunicazione della Fed, che lo aveva portato al massimo dei 5 anni contro lo yen a 104,37 yen. "Questa mossa (da parte della Fed) conferma la nostra view di un dollaro forte" dice Aaron Smith Pecora Capital. "Siamo per il dollaro, specialmente contro yen, mentre ci avviamo verso il 2014". Al termine dell'attesa riunione di politica monetaria, l'stituto centrale Usa ha comunicato la decisione di ridurre il ritmo del suo acquisto di asset di 10 miliardi di dollari al mese, a 75 miliardi di dollari mensili, tagliando a 40 miliardi di dollari dai precedenti 45 miliardi gli acquisti mensili di titoli del Tesoro e a 35 miliardi da 40 gli Mbs. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3671/73 1,3683 DOLLARO/YEN 104,15/18 104,26 EURO/YEN 142,40/43 141,63 EURO/STERLINA 0,8363/68 0,8344 ORO SPOT 1.202,61/3,68 1.217,62/18,52 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia