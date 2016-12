Forex, dollaro riduce guadagni su morbidi toni Fed

LONDRA, 19 dicembre (Reuters) - Il dollaro fa fatica a mantenere il rialzo registrato sulla comunicazione della Fed, dopo aver lasciato il massimo dei 5 anni contro lo yen a 104,37 yen toccato subito dopo la notizia. La notizia dell tapering della Fed era infatti in buona parte già prezzata dal mercato. Al termine dell'attesa riunione di politica monetaria, l'stituto centrale Usa ha comunicato la decisione di ridurre il ritmo del suo acquisto di asset di 10 miliardi di dollari al mese, a 75 miliardi di dollari mensili, tagliando a 40 miliardi di dollari dai precedenti 45 miliardi gli acquisti mensili di titoli del Tesoro e a 35 miliardi da 40 gli Mbs. "La Fed ha tolto con una mano e dato con l'altra. Hanno addolcito la pillola quanto possibile", dice Simon Smith di FxPro. "Il 'tapering' non è così positivo per il dollaro come lo sarebbe stato se fosse avvenuto in settembre". ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3677/80 1,3683 DOLLARO/YEN 103,99/4,01 104,26 EURO/YEN 142,20/26 141,63 EURO/STERLINA 0,8343/48 0,8344 ORO SPOT 1.202,96/3,73 1.217,62/18,52 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia