Forex, euro in lieve rialzo su riduzione liquidità in eccesso

NEW YORK, 11 dicembre (Reuters) - L'euro si mantiene in marginale rialzo sul dollaro, non distante dai massimi da sei settimane segnati ieri, supportato dalla riduzione della liquidità in eccesso nel sistema bancario europeo, unita alla scarsa propensione recentemente mostrata dalla Banca centrale europea a nuove misure espansive nel breve termine. La valuta unica scivola, invece, sullo yen, con gli investitori che preferiscono mettere in cassaforte i profitti dal rally di quest'anno. Intorno alle 14,30 l'euro avanza dello 0,1% circa sul dollaro a quota 1,3766, dopo aver toccato un picco da un mese e mezzo a 1,3795. Nei confronti della valuta nipponica, l'euro scivola a 141,16 da 141,47 della chiusura, dopo essersi apprezzato di circa il 23% nel corso di quest'anno. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3766/61 1,3759 DOLLARO/YEN 102,62/63 102,82 EURO/YEN 141,24/27 141,47 EURO/STERLINA 0,8402/71 0,8367 ORO SPOT 1.256,42/7,23 1.260,25/1,20