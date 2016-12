Forex, euro in apprezzamento, scemano attese su nuovo intervento Bce

NEW YORK, 9 dicembre (Reuters) - In apprezzamento l'euro nella seduta odierna, sui massimi da sei settimane sul dollaro e da cinque anni sullo yen, in un mercato che rimane complessivamente favorevole al rischio dopo i buoni dati occupazionali Usa di venerdì scorso, e quelli del fine settimana sulla bilancia commerciale cinese, che confermano un quadro di ripartenza dell'economia globale. A dare forza alla valuta unica - che sembra non aver risentito dei numeri deboli della mattina su produzione industriale tedesca e fiducia nella zona euro - è anche il livello sostenuto dei tassi a breve sul mercato monetario della zona euro, legato alle numerose scadenze tecniche di dicembre e al ridimensionamento della speculazione su nuovi interventi espansivi da parte della Bce. L'euro/dollaro si conferma nel primo pomeriggio sopra quota 1,37, non lontano dal picco di 1,3748 toccato nella prima parte della seduta. Sullo yen la divisa europea viaggia appena sotto il massimo intraday di 141,56, il livello più alto dall'ottobre 2008. "È possibile per l'euro portarsi verso 1,38, dove riteniamo che il cambio possa trovare un tetto di risalita" spiega lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. "La probabilità che la Bce porti in negativo il tasso sui depositi overnight stanno diminuendo e questo fornisce sostegno all'euro". D'altra parte gli ultimi dati Usa, per quanto positivi, non sembrano tali da poter far scommettere su un primo intervento della Fed per la riduzione dello stimolo monetario già nel meeting di dicembre o in quello di gennaio; la maggioranza degli operatori continua infatti a collocare l'avvio del tapering tra febbraio e marzo prossimi. Nuove indicazioni sui tempi d'azione della Fed potrebbero arrivare nelle prossime ore dagli interventi previsti di tre esponenti di spicco della banca centrale Usa, Jeffrey Lacker, Richard Fisher e James Bullard. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3716/18 1,3703 DOLLARO/YEN 102,98/99 102,90 EURO/YEN 141,24/28 141,01 EURO/STERLINA 0,8374/77 0,8388 ORO SPOT 1.232,04/3,26 1.228,24/9,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia