Forex, dlr in lieve recupero, attesa per dati occupazionali Usa

LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - In lieve recupero questa mattina il dollaro, comunque ancorato sui minimi degli ultimi otto mesi rispetto al paniere delle principali divise internazionali visti la settimana scorsa. Di fondo il biglietto verde resta appesantito dall'aspettativa di uno slittamento - almeno fino all'inizio del 2014 - della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, a seguito delle due settimane di stop subito dall'attività federale prima dell'accordo sull'innalzamento del tetto della spesa federale. Ma dopo i minimi visti nella parte finale della settimana scorsa oggi gli operatori stanno in parte riassestando le posizioni in vista della pubblicazione, domani, dei dati di settembre sul mercato del lavoro Usa, inizialmente previsti oltre due settimane fa ma posticipati a causa del cosiddetto 'shut down'. Buoni numeri sul fronte occupazionale potrebbero tornare ad alimentare la speculazione sui tempi più o meno ravvicinati di un primo intervento Fed sul programma di acquisto asset, conferendo nuova volatilità al mercato valutario. "Prevediamo un incremento di 200.00 posti di lavoro non agricoli e un tasso di disoccupazione in discesa al 7,2%" spiega lo strategist di Barclays Chris Walker. "Dati in linea con le attese favorirebbero un ampio recupero del dollaro in quanto andrebbero a raffreddare le attese di un ritardo del 'tapering'". A metà mattinata l'euro/dollaro viaggia in leggero deprezzamento, dopo essere salito venerdì al massimo da otto mesi di 1,3704, ad un passo dal picco del 2013 di 1,3711. Il biglietto verde recupera terreno anche sullo yen sopra quota 98, comunque ancora distanziato dal massimo da tre settimane di 99,01 visto la settimana scorsa. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3667/70 1,3684 DOLLARO/YEN 98,08/10 97,70 EURO/YEN 134,03/08 133,74 EURO/STERLINA 0,8451/54 0,8461 ORO SPOT 1.317,00/7,75 1.315,75/6,74