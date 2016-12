Forex, euro ritrova 1,36 dollari, realizzi su valuta Usa dopo ok debito

LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - Riconquista la soglia di 1,36 dollari la valuta unica nei primi scambi sulla piattaforma londinese, mentre sul biglietto verde confluiscono prese di beneficio dopo lo sblocco dell'impasse sul debito Usa. Tradizionale oggetto degli acquisti rifugio, particolarmente intensi nel corso delle ultime sedute, il dollaro perde allure una volta superata - anche se soltanto temporaneamente - la minaccia di default per la prima economia mondiale. "Stimiamo che l'impasse sul debito possa avere ripercussioni sulla crescita del quarto trimestre e riflessi negativi sulla fiducia, in particolare per gli occupati del settore federale" spiega Simon Derrick, strategist per l'area valutaria a Bny Mellon. "Slittano all'inizio dell'anno prossimo le aspettative di 'tapering' da parte di Federal Reserve e questo non giova ai corsi del dollaro" aggiunge. Sul fronte macro, le statistiche Bce sui flussi di investimento in direzione della zona euro mostra per agosto un ingresso di 12,3 miliardi rispetto al deflusso di 44,4 miliardi di luglio. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3624/26 1,3534 DOLLARO/YEN 97,91/96 98,76 EURO/YEN 133,40/45 133,63 EURO/STERLINA 0,8480/82 0,8481 ORO SPOT 1.308,66/9,43 1.280,99/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia