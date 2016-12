Forex, dollaro in rialzo su euro e yen, scommette su accordo per debito Usa

TOKYO/SINGAPORE, 16 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in rialzo contro euro e yen sul finire della seduta asiatica, sostenuto dalla speranza che i politici degli Stati Uniti possano arrivare a un accordo per aumentare il limite di indebitamento del governo e scongiurare il rischio di un default degli Stati Uniti.

L'euro è a 1,3516/18 contro il dollaro in calo dello 0,05% dalla chiusura ieri a 1,3523 dollari, mentre contro yen è a 133,05/12 yen in rialzo dello 0,32% da 132,73 yen.

Il biglietto verde potrebbe crescere ulteriormente nei confronti dello yen nel breve termine, se un accordo per alzare il tetto del debito sarà effettivamente raggiunto, dice Callum Henderson responsabile della ricerca FX per Standard Chartered Bank a Singapore.

"Penso che la reazione a breve termine potrebbe essere positiva per il dollaro, con vendite di yen e di altri asset rifugio come il franco svizzero e riacquisto di posizioni corte di dollari che sono state costruite prima dell'accordo" dice Henderson.

Kathy Lien, direttore di BK Asset Management, ha detto in una nota ai clienti di non aspettarsi che il dollaro scenda un altro 5 o 10%, anche se si supera il termine ultimo del 17 ottobre.

"Se il Congresso riesce ad approvare una legge per alzare il tetto del debito e riaprire il governo da lunedi, farebbe ancora in tempo per evitare il default" ha detto, poichè gli Stati Uniti non hanno rimborsi di titoli proprio sul quella data.