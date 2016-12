Forex, euro sotto 1,35 dollari, aumenta fiducia su accordo debito Usa

NEW YORK, 15 ottobre (Reuters) - Ripiega al di sotto di 1,35 dollari la valuta unica europea nella prima mattinata Usa, mentre il biglietto verde ritrova slancio grazie alle scommesse di imminente intesa sul debito Usa, a soli due giorni dall'ultimatum 'default'. Il clima di minore avversione al rischio favorisce una risalita dei rendimenti dei Treasuries, obiettivo principale degli acquisti rifugio nelle fasi di turbolenza dei mercati. L'indice del dollaro viaggia in rialzo di circa mezzo punto percentuale in prossimità dei massimi dell'ultimo mese. Scarso impatto sulle valute sembra invece derivare dalla lettura decisamente deludente dell'indice sul manifatturiero dell'area di New York. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3490/91 1,3561 DOLLARO/YEN 98,53/56 98,56 EURO/YEN 132,91/94 133,65 EURO/STERLINA 0,8465/69 0,8487 ORO SPOT 1.258,26/9,48 1.272,79/4,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia