Forex, vaghezza progressi negoziati debito Usa pesano su dollaro

LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - Nelle prime fasi delle contrattazioni europee il dollaro paga il mancato raggiungimento di un accordo nel weekend tra democratici e repubblicani sull'innalzamento del tetto del debito e il rifinanziamento del bilancio federale, restando sottotono rispetto a yen ed euro. I negoziati, che venerdì sembravano arrivati alla stretta finale, sono proseguiti sabato e domeenica ma, nonostante i toni più concilianti tra parti, non si è ancora arrivati ad alcun compromesso, mentre prosegue la chiusura degli uffici federali e si avvicina la scadenza di giovedì, entro cui deve essere innalzato il tetto del debito, pena il default. I colloqui andranno avanti anche oggi, in cui sono state calendarizzate sedute sia alla Camera che al Senato, nonostante la festività del Columbus Day. Intanto, il biglietto verde si allontana dai massimi da due settimana toccati su yen venerdì, quando era salito fino a 98,60, e scivola a 98,29 da 98,56 della chiusura. Il dollaro perde posizioni sull'euro, che avanza a 1,3561 dollari da 1,3541. Sullo yen, sostenuto da un atteggiamento degli investitori poco favorevole al rischio, la valuta unica, invece, scivola a 133,28 da 133,43 "E' stato deludente che non si sia raggiunta un'intesa nel corso del weekend. Riteniamo che a mano mano che ci avvicineremo alla scadenza del debt ceiling, aumenterà la pressione sul dollaro/yen", commenta Lee Hardman, economista a Btmu. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3561/60 1,3541 DOLLARO/YEN 98,29/30 98,56 EURO/YEN 133,28/29 133,43 EURO/STERLINA 0,8487/88 0,8488 ORO SPOT 1.276,81/7,58 1.272,62/3,60