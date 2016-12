Forex, dollaro conferma leggera ripresa sui cross in avvio Usa

NEW YORK, 8 ottobre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza newyorkese il biglietto verde si conferma in lieve recupero rispetto ai recenti minimi sui cross, sorretto dai primi spiragli circa una prospettiva di accordo sul bilancio Usa. La prospettiva di un'intesa - anche dell'ultima ora - tra Casa Bianca e Congresso in modo da evitare il default tecnico che scatterebbe automaticamente il 17 ottobre prossimo permette al dollaro di risalire leggermente la china soprattutto nei confronti dello yen. Arrivati ormai al secondo giorno della seconda settimana di parziale 'fermo' dell'amministrazione federale, sul mercato prevale comunque la cautela, come dimostra il forte movimento al rialzo della parte brevissima della curva sui governativi. Il rendimento del Treasury a un mese - indicano i dati Reuters - ha infatti superato quello dell'equivalente scadenza Libor per la prima volta da almeno dodici anni. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3583/85 1,3581 DOLLARO/YEN 97,14/19 96,69 EURO/YEN 131,97/99 131,28 EURO/STERLINA 0,8430/32 0,8434 ORO SPOT 1.320,29/1,83 1.321,29/2,29 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia