Forex, dollaro scivola in assenza di progressi su bilancio Usa

Il rappresentante dei Repubblicani alla Camera Usa John Boehner si è impegnato a votare contro l'innalzamento del tetto del debito Usa senza un "serio dialogo" su cosa guidi l'indebitamento. Boehner ha sottolineato che il credito Usa è a rischio per il rifiuto dell'amministrazione di sedersi a un tavolo di confronto, sottolineando che non ci saranno abbastanza voti alla Camera per promuovere una riforma del debito incondizionata. I commenti di Boehner hanno sollevato i timori che Obama non riasca a ottenere un accordo entro il 17 ottobre, quando secondo le stime del Tesoro ci sarà un'effettiva necessità di liquidità.