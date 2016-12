Forex, dlr a minimi 8 mesi su euro, incertezza su impatto 'shutdown'

L'opinione diffusa sul mercato è che il potenziale danno subito dall'economia americana spingerà la Fed a ritardare la fase di alleggerimento dello stimolo monetario, che a questo punto non dovrebbe partire prima dell'inizio del 2014.

I primi dati economici Usa diffusi ieri dopo la riapertura degli uffici federali sono stati complessivamente positivi ma l'attesa è per i dati occupazionali di settembre, attesi due settimane fa e che il dipartimento del Lavoro ha rimesso in calendario per martedì prossimo.